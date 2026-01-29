Oggi molti pendolari hanno dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni sui treni della linea Milano-Bergamo. La circolazione è stata rallentata già dalle prime ore del mattino, creando disagi e confusione tra i viaggiatori. La situazione resta ancora incerta e molte persone sono in attesa di aggiornamenti.

(Adnkronos) – Ritardi e cancellazioni oggi giovedì 29 gennaio per alcuni treni. Sulla linea Milano-Bergamo, dalle ore 9.05, la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Bivio Adda. Sono previsti rallentamenti compresi tra 15 e 30 minuti, variazioni e cancellazioni. Lo comunica Rfi. Sulla linea Battipaglia-Potenza, dalle ore 8.20, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Campagna e Contursi per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Treni, ritardi e cancellazioni oggi: le linee interessate

Il primo giorno di rientro dalle ferie ha portato disagi per i pendolari delle linee S1 e S3 di Trenord, con numerosi ritardi e cancellazioni.

