Tremila agricoltori al Palageox | Coldiretti sfida l’Europa

Quasi tremila agricoltori si sono ritrovati questa mattina al Palageox di Padova per protestare contro le nuove regole europee. Coldiretti ha organizzato questa mobilitazione per difendere le etichette, i fondi Pac e il Made in Italy. Gli agricoltori chiedono maggiore attenzione alle loro esigenze e un cambio di rotta nelle decisioni dell’Unione Europea.

Etichette, fondi Pac e difesa del Made in Italy. Quasi tremila imprenditori agricoli si sono mobilitati a Padova questa mattina, giovedì 29 gennaio, al Palageox di Padova per sostenere la battaglia di Coldiretti contro l’attuale codice doganale europeo e le regole sull’origine dei prodotti alimentari. Nel mirino c’è una regola comunitaria che attribuisce l’origine di un prodotto al luogo in cui avviene l’ultima lavorazione rilevante. Un meccanismo che, secondo Coldiretti, deprime i prezzi agricoli e alimenta confusione nei consumatori. Il tema si inserisce in un contesto più ampio di contraffazione alimentare: l’Italian sounding vale oggi, secondo le stime dell’organizzazione, 120 miliardi di euro nel mondo, colpendo formaggi, salumi, olio, conserve e ortofrutta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Padova Palageox “Questa non è l’Europa che vogliamo”: protesta degli agricoltori Coldiretti a Bruxelles (video) Migliaia di agricoltori italiani si sono riuniti a Bruxelles per manifestare contro i tagli alla Politica Agricola Comune e le conseguenze dell’accordo con i Paesi sudamericani. Coldiretti Forlì-Cesena a Bruxelles con una delegazione di 30 agricoltori: "Via i tecnocrati dall'Europa" Una delegazione di 30 agricoltori di Coldiretti Forlì-Cesena è partita questa mattina presto verso Bruxelles, con l’obiettivo di rappresentare con forza le istanze del settore agricolo italiano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Padova Palageox Argomenti discussi: VIDEO | Assemblea regionale Coldiretti: in tremila per dire 'no' al falso Made in Italy. PADOVA. BATTAGLIA PER IL MADE IN ITALY, SIT IN CON TREMILA AGRICOLTORI Dalle mozzarelle al prosciutto al petto di pollo e i succhi di frutta: prodotti extra Ue venduti come Made in Italy, mobilitazione di tremila agricoltori al Palageox di Padova contr - facebook.com facebook

