Tre nuovi traguardi di longevità | Ravenna festeggia tre neo-centenarie

Ravenna si riempie di festa per tre donne che hanno raggiunto i 100 anni. Pasquina Agatensi, Silvana Martini e Bruna Miserocchi hanno spento le candeline nel corso dell’ultimo fine settimana. Le loro famiglie hanno organizzato cene e momenti di allegria per celebrare questa lunga vita. La città si unisce ai festeggiamenti, ricordando che le tre centenarie sono diventate simbolo di resistenza e di radicamento nel territorio.

Ravenna celebra la longevità con tre nuove centenarie. Nell'ultimo fine settimana hanno infatti festeggiato i cento anni Pasquina Agatensi, Silvana Martini e Bruna Miserocchi. Ognuna con la propria famiglia, e circondate anche dall'affetto della comunità, le tre centenarie hanno ricevuto gli auguri dell'Amministrazione comunale. Festeggiare tre compleanni così significativi nello spazio di pochi giorni rappresenta un dato che racconta il tessuto sociale del territorio e una qualità della vita che l'Amministrazione si impegna a preservare e promuovere sempre di più. Oltre agli auguri alle festeggiate, il Comune rivolge un sentito ringraziamento anche alle famiglie e alle comunità che le accompagnano con affetto e riconoscenza.

