Una madre ha visto i suoi tre figli annegare in un laghetto ghiacciato. Era presente quando i bambini sono caduti e non è riuscita a fare niente per salvarli. La scena ha lasciato tutti senza parole, e ora la comunità piange la perdita di quei piccoli.

Impotente e devastata dal dolore, una madre ha assistito alla morte dei suoi tre figli piccoli. La tragedia ha lasciato un vuoto profondo nelle famiglie e negli amici della comunità, suscitando incredulità e sgomento. Le vite dei bambini si sono spezzate in un istante, ricordando quanto fragile possa essere la vita dei più piccoli. «Ho cercato di lottare per la vita dei miei figli, li ho visti lottare e annegare e non ho potuto aiutarli», ha raccontato Cheyenne Hangaman, ripercorrendo quei terribili momenti che hanno sconvolto l’intera comunità. Il drammatico incidente sul laghetto. Secondo le autorità locali, il dramma si è consumato mentre la donna e i bambini erano ospiti a casa di amici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tre fratellini annegano in un laghetto ghiacciato, l’orrore sotto gli occhi della mamma: “Non ho potuto fare niente”

