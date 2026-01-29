Il Trodica mette fine alla stagione di Marchionni e annuncia l’arrivo di Romero. Dopo l’infortunio dell’attaccante, la società ha deciso di puntare sull’attaccante Juan Manuel Romero, che arriva dal San Leucio, dove ha segnato 18 gol. L’allenatore Roberto Buratti ha confermato che Romero prenderà il posto di Marchionni, che non potrà più scendere in campo quest’anno. La trattativa è chiusa e il nuovo acquisto già si prepara a scendere in campo.

"Romero prenderà il posto dell’infortunato Marchionni per il quale la stagione è finita". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, spiega la mossa di mercato della società di assicurarsi l’attaccante Juan Manuel Romero proveniente dal San Leucio, formazione di Eccellenza molisana dove ha segnato 18 gol. "È un giocatore – spiega il tecnico – reduce da un’ottima prima parte di stagione in Molise. Si tratta di un esterno molto mobile, calcia con entrambi i piedi e vede la porta. Ecco un’altra pedina che ci darà una mano per centrare gli obiettivi". Il Trodica è secondo e punta a scavalcare la leader Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trattativa chiusa. "Trodica, stagione finita per Marchionni. Al suo posto ci sarà l’attaccante Romero»

