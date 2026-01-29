Domani sera alle 21, il Minimal Teatro di Empoli ospiterà uno spettacolo della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, tra le ultime produzioni in scena prima di chiudere la stagione. L’appuntamento rientra nella rassegna

EMPOLI Sarà una delle ultime produzioni della compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro, padrona di casa, ad animare domani sera alle 21 il Minimal Teatro di Empoli in via Veronese, in occasione del terzultimo appuntamento con " Teatri di confine ", rassegna teatrale dedicata alle famiglie in orario serale, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro. Renzo Boldrini è l’autore e il protagonista dello spettacolo " La Caverna dei balocchi ", un vero e proprio gioco scenico che, come si evince dal titolo, gioca con due luoghi straordinari: la Caverna descritta da Platone e il Paese dei Balocchi creato da Collodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trappole lucenti. Falsa prospettiva che imprigiona

Approfondimenti su Empoli Teatro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Empoli Teatro

Argomenti discussi: Trappole lucenti. Falsa prospettiva che imprigiona.

Trappole lucenti. Falsa prospettiva che imprigionaEMPOLISarà una delle ultime produzioni della compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro, padrona di casa, ad animare domani sera alle 21 il Minimal Teatro di Empoli in via Veronese, in occasione de ... lanazione.it