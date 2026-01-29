Tramoni il Pisa gela il Palermo | i rosanero cambiano obiettivo sulla trequarti

Il Pisa sorprende tutti e ferma il Palermo sul risultato di 0-0. I rosanero avevano tentato di cambiare strategia puntando sulla trequarti, ma i toscani hanno mantenuto la loro solidità difensiva. Nonostante l’offerta di 6 milioni di euro, il club di Pisa ha deciso di non cedere il giocatore, lasciando il Palermo a mani vuote e alimentando le speranze di chi aveva puntato tutto sul mercato.

Gila verso l’addio alla Lazio? Blitz del Milan: dialogo aperto con Lotito! Vlasic l’oro del Torino, il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato Vlasic l’oro del Torino, il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato Borussia Dortmund, Kovac dopo il KO con l’Inter: «Partita combattuta, sugli infortuni rispondo così. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tramoni, il Pisa gela il Palermo: i rosanero cambiano obiettivo sulla trequarti Approfondimenti su Tramoni Pisa Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Il mercato del Palermo si intensifica con importanti sviluppi. Tramoni può lasciare il Pisa! È vicino al Palermo Tramoni potrebbe lasciare il Pisa a breve, con il Palermo tra le probabili destinazioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Tramoni Pisa Argomenti discussi: L’illusione dura mezz’ora: il Pisa gela il Meazza, ma la rimonta nerazzurra è spietata; Il notiziario di Tgs, edizione del 28 gennaio – ore 13.50; Dal gelo alla gioia: l'Inter ribalta lo 0-2 iniziale e vince 6-2 contro il Pisa; GdS – Il Pisa dice no per Tramoni, riprende quota Johnsen. Doccia fredda per il Palermo: il Pisa tace su Tramoni. Si torna alla carica per JohnsenOrmai da lungo corso si parla del possibile passaggio di Matteo Tramoni al Palermo, ma quella che ha tutti i contorni di una telenovela, sembra essersi. tuttomercatoweb.com Palermo, presentata un’offerta per Tramoni: attesa per la risposta del PisaIl Palermo insiste per Matteo Tramoni, e nelle ultime ore ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro al Pisa. gianlucadimarzio.com Il Pisa avrebbe rifiutato 6 milioni di euro per Tramoni facebook Rigore in #InterPisa per il fallo di #Tramoni, #Tommasi: "Fa muro sul tiro. #Marcenaro ottimo, #VAR minuzioso" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.