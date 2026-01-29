Tragedia in elicottero è morto anche il pilota | era ricoverato al Cardarelli

È morto anche il pilota dell’elicottero precipitato a Benevento. Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello in pensione dell’Aeronautica, è spirato nella notte al Cardarelli. Era alla guida dell’elicottero ultraleggero quando è avvenuto l’incidente. Nella stessa tragedia ha perso la vita anche l’imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, che viaggiava con lui.

Rapolla, napoletano, era il presidente dell'Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Ricoverato inizialmente all'ospedale San Pio di Benevento, era stato poi trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte. Sull'incidente, la Procura di Benevento ha aperto un'inchiesta, anche se l'ipotesi più accreditata sembra portare ad un guasto tecnico del velivolo.

