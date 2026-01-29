La tragedia di Anguillara si è consumata in pochi attimi. Il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, un bambino di appena nove anni, è stato trovato senza vita. I genitori hanno raccontato ai giudici l’ultimo momento insieme, straziati dal dolore. Per il piccolo, la routine di sempre si è trasformata in un ricordo sbiadito, con pochi oggetti che ancora testimoniano la sua breve vita.

Per un bambino di nove anni, la normalità può diventare improvvisamente un elenco: pochi oggetti essenziali, capaci di ricordare la “vita di prima”. Ad Anguillara Sabazia, il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno ha chiesto di poter recuperare alcune sue cose dalla villetta oggi posta sotto sequestro, dopo l’omicidio della madre. La richiesta è arrivata ai magistrati tramite i nonni materni e i loro legali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la casa è il luogo in cui la donna è stata uccisa dal marito: sul corpo sarebbero state riscontrate ventitré lesioni. In questo contesto, la domanda del minore riguarda beni personali come la console, il monopattino, canne da pesca, libri e vestiti: oggetti che possono aiutarlo a ritrovare, almeno in parte, abitudini quotidiane e stabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia Anguillara, l’annuncio straziante del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno ai giudici

Approfondimenti su Anguillara Madre

Un bambino di Anguillara scrive ai giudici per riavere le sue cose.

A Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato affidato temporaneamente ai nonni materni e al sindaco Pizzigallo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Anguillara Madre

Argomenti discussi: Femminicidio di Anguillara: trovati morti i genitori del marito reo confesso; Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto; Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio di Anguillara, l'annuncio in carcere di Claudio Carlomagno: Voglio uccidermi, non ho il coraggio.

Tragedia Anguillara, la famiglia di Federica Torzullo parla tramite l’avvocato. Sequestrata la villa dei genitori di CarlomagnoLa morte di Federica Torzullo ha aperto una ferita profonda e lacerante, una vicenda che fin dall’inizio si è presentata come un femminicidio brutale, capace ... thesocialpost.it

Tragedia Anguillara, la famiglia di Federica Torzullo parla tramite l’avvocatoLa morte di Federica Torzullo ha aperto una ferita profonda e lacerante, una vicenda che fin dall’inizio si è presentata come un femminicidio brutale, capace ... thesocialpost.it

“Zio e zia…”. Tragedia Anguillara, la rivelazione della nipote dei coniugi Carlomagno (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook

A #PingPong Eugenia Roccella “Intorno al caso di Anguillara c’è stata una tragedia che non poteva non investire anche i genitori, il ruolo della madre, è evidente che lì si è scatenata anche l’opinione pubblica nei confronti del suo ruolo, questi sono drammi pe x.com