Tragedia Anguillara l’annuncio straziante del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno ai giudici

La tragedia di Anguillara si è consumata in pochi attimi. Il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, un bambino di appena nove anni, è stato trovato senza vita. I genitori hanno raccontato ai giudici l’ultimo momento insieme, straziati dal dolore. Per il piccolo, la routine di sempre si è trasformata in un ricordo sbiadito, con pochi oggetti che ancora testimoniano la sua breve vita.

Per un bambino di nove anni, la normalità può diventare improvvisamente un elenco: pochi oggetti essenziali, capaci di ricordare la “vita di prima”. Ad Anguillara Sabazia, il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno ha chiesto di poter recuperare alcune sue cose dalla villetta oggi posta sotto sequestro, dopo l’omicidio della madre. La richiesta è arrivata ai magistrati tramite i nonni materni e i loro legali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la casa è il luogo in cui la donna è stata uccisa dal marito: sul corpo sarebbero state riscontrate ventitré lesioni. In questo contesto, la domanda del minore riguarda beni personali come la console, il monopattino, canne da pesca, libri e vestiti: oggetti che possono aiutarlo a ritrovare, almeno in parte, abitudini quotidiane e stabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

