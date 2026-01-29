Tragedia all’Hotel Redi l’albergatore Giuseppe Alimonda stroncato da un infarto

Tragedia all’Hotel Redi di Montecatini. Giuseppe Alimonda, l’albergatore che gestiva la struttura da oltre die dieci anni, è morto improvvisamente per un infarto. L’uomo si trovava nell’albergo quando è stato colto dal malore e non c’è stato nulla da fare. La notizia ha colto di sorpresa ospiti e dipendenti, che ora cercano di capire cosa sia successo.

Montecatini, 29 gennaio 2026 – È morto nell'albergo che gestiva da oltre dieci anni, stroncato da un infarto in un momento di libertà. Giuseppe Alimonda, imprenditore di origine sarda, è scomparso ieri, nella sua stanza personale all' Hotel Redi, l'albergo tre stelle in via Puglie, intorno alle 14, in seguito a un improvviso malore, ad appena 60 anni. Qualsiasi tentativo di rianimarlo è apparso subito inutile. Sul posto è giunta subito l'automedica del 118. Dato che il decesso è avvenuto all'interno di un'azienda, sono arrivati anche gli specialisti della medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro.

