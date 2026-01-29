Tragedia a Bienno auto finisce in una scarpata | muore sul colpo automobilista

Un incidente grave si è verificato oggi a Bienno, in Val Camonica. Un’auto è finita in una scarpata, e per il conducente non c’è stato niente da fare. La vettura è scivolata giù lungo la pendice e si è schiantata contro i rovi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo, un 45enne, non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma i primi rilievi indicano una perdita di controllo. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, mentre

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente a Bienno, in Val Camonica. Tragedia nel Bresciano – nella tarda mattinata di oggi, 29 gennaio – dove G.B., 75 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada mentre era alla guida della sua Jeep, finendo in una scarpata in una zona impervia. L’episodio si è verificato a Bienno, nella frazione di Prestine, in Val Camonica, a circa 70 chilometri da Brescia. Inutili i soccorsi: decesso immediato. Secondo le prime informazioni raccolte, l’automobilista avrebbe perso autonomamente il controllo del veicolo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Bienno, auto finisce in una scarpata: muore sul colpo automobilista Approfondimenti su Bienno Tragedia Sbanda e finisce con l'auto nella scarpata: uomo muore sul colpo Un uomo di 75 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in una scarpata a Bienno. Passeggiata sul Taburno finisce in tragedia: morto il 76enne caduto in una scarpata Oggi sul Monte Taburno si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 76 anni di Cautano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bienno Tragedia Sbanda e finisce con l'auto nella scarpata: uomo muore sul colpoTragedia nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, a Bienno. Un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Rovenna. Per cause ancora da accertare, il 75enne ha ... bresciatoday.it Auto vola nella scarpata e si ribalta: Gaspare è morto sul colpoNessun altro mezzo coinvolto, indagini affidate ai carabinieri di Breno. La vittima è Gaspare Bellicini, 75enne residente a Bienno ... bresciatoday.it Colto da malore mentre è alla guida dell’auto, invade la pista ciclabile: tragedia sfiorata nel centro di Foggia, le immagini E’ stato colto da malore mentre era alla guida della sua auto, una Smart e dopo aver perso il controllo del mezzo ha invaso la pista ciclabi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.