Traffico Roma del 29-01-2026 ore 20 | 30

Traffico intenso e chiusure si susseguono a Roma questa sera. Da Settebagni alla Tuscolana, la viabilità sulla Tangenziale e sul Raccordo Anulare è compromessa da incolonnamenti e incidenti. La polizia ha chiuso alcune strade, tra cui la Nuova Circonvallazione interna e via di Baccanello, per lavori o emergenze. La situazione si aggrava anche in periferia, con traffico rallentato tra Cesano e Malagrotta, dove ci sono stati smottamenti e riduzioni di carreggiata. La circolazione resta difficile in

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso in carreggiata interna a partire da Settebagni fino alla rustica è sempre in interna attenzione per incidente tra le uscita Anagnina e Appia in carreggiata esterna incolonnamenti a tratti per traffico intenso a partire dall' uscita Pontina fino alla Tuscolana nel frattempo la polizia locale Ci Segnala la chiusura della Nuova Circonvallazione interna tratto della tangenziale Tra la batteria Nomentana e la stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni tutto il traffico proveniente dalla salario la lo stadio Olimpico è deviato allo svincolo Batteria Nomentana inevitabili incolonnamenti a partire da Corso Francia a Monteverde chiusa via Dandolo Per consentire il taglio di una grosso albero tra via Calandrelli e via Filippo casini nell'estrema periferia Nord nella zona di Cesano chiusa via di baccanello tra via di femmina morta e via Mario sbrilli la causa una fuga di ci sono poi disagi in via di Casal Selce e ci sono Infatti incolonnamenti per una riduzione di carreggiata nei pressi di Malagrotta all'ottavo Municipio da segnalare la chiusura del Ardeatina a causa di uno smottamento tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella inevitabili i riflessi per la circolazione in tutta la zona in particolare lungo via di Grotta Perfetta maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento.

