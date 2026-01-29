Traffico Roma del 29-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma questa domenica pomeriggio si fa più complicato. Le segnalazioni di code e rallentamenti arrivano da diverse zone, tra cui via della Magliana, via Anastasio II, via Gregorio VII e via della Pineta Sacchetti. Problemi anche su via del Foro Italico, via Nomentana, via Tiburtina e via di Torre Spaccata. L’info mobilità segnala anche congestioni sul Raccordo Anulare, tra l’Urbano della A24 e via Casilina. La situazione resta sotto osservazione, ma la circolazione risulta molto rall

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo segnalato in via della Magliana in via Anastasio II e via Cipro in via Gregorio VII in via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico su alcuni tratti di via Nomentana su via Tiburtina in via di Torre Spaccata in via Cilicia in via di Grotta Perfetta è sul Raccordo Anulare tra il tratto Urbano della A24 e via Casilina

