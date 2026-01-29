Traffico Roma del 29-01-2026 ore 14 | 30

La circolazione a Roma si mantiene abbastanza fluida, anche se ci sono alcuni rallentamenti. Lungo la via Pontina, tra Pomezia e Castel Romano in direzione della capitale, sono in corso lavori che causano qualche intoppo. Da ieri sono iniziati anche i lavori in via Delle Tre Fontane, tra viale Val Fiorita e viale dell'Agricoltura, con carreggiata ridotta e senso unico alternato fino al 16 febbraio. Inoltre, fino al 31 gennaio, su via Ardeatina all'altezza del Divino Amore si registrano possibili disagi a

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità buona la circolazione la rete viaria della capitale da segnalare al momento dei rallentamenti per lavori lungo la via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma partiti ieri i lavori in via Delle tre fontane tra viale Val Fiorita e viale dell'Agricoltura Fino al prossimo 16 febbraio si viaggia su carreggiata ridotta senso unico alternato per lavori fino al 31 gennaio su via Ardeatina all'altezza del Divino Amore con possibili disagi alla circolazione di anticipiamo che per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria dalle ore 21 di venerdì 30 gennaio fino a Inizio servizio di lunedì 2 febbraio la circolazione dei treni della metro B e B1 sarà interrotta nella tratta Basilica San Paolo Rebibbia Jonio e viceversa saranno attivate due linee bus navetta la mb-7 tra la Basilica di San Paolo e Rebibbia e la mb1 tra piazza Bologna e viale Jonio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

