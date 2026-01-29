Questa mattina Roma si sveglia con traffico intenso in diverse zone della città. Viale dei Colli Portuensi, via Cipro, via Boccea, via della Pineta Sacchetti, via Torrevecchia, via Cassia, via Grottarossa e via Flaminia registrano rallentamenti significativi. Anche sulla tangenziale, via Nomentana e la zona dell’Eur ci sono code, così come su alcuni tratti di via Laurentina, sulla Colombo e sul Raccordo Anulare tra via Casilina e via Ardeatina. La situazione resta complicata in molte arterie principali, rallent

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Questa mattina abbiamo forte traffico in viale dei Colli Portuensi in via Cipro in via Boccea in via della Pineta Sacchetti in via Torrevecchia via Cassia via Grottarossa via Flaminia porte traffico anche in via Nomentana sulla tangenziale sta in via Casilina in viale Alessandrino in via Tuscolana in via Ardeatina su alcuni tratti di via Laurentina sulla Colombo in zona Eur su alcuni tratti della via del mare è sul Raccordo Anulare tra via Casilina e via Ardeatina Etra via del Pescaccio e via Aurelia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-01-2026 ore 11:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Il traffico a Roma al 1° gennaio 2026 alle 11:30 risulta generalmente fluido, con poche criticità segnalate.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Modifiche alla viabilità; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale.

Traffico Roma del 29-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico lungo il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia eri in carreggiata esterna tra ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 29-01-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati Per quanto riguarda il maltempo diramato dalla Protezione Civile allerta gialla per rischio idraulico nei bacini costieri Sud ... romadailynews.it

Allagamenti diffusi bloccano il traffico a Roma: soccorsi in azione per la caduta di un albero ad alto fusto. Un'auto si è ribaltata, mentre la Laurentina cede alla pioggia (VIDEO) facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com