Traffico Roma del 29-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma questa mattina alle 8:30 resta molto intenso. Lunghe code si formano sul raccordo anulare, soprattutto tra Settebagni e Tiburtina e tra Romanina e Appia. La situazione si aggrava anche sulla carreggiata esterna tra via Flaminia e via Aurelia e tra Appia e Tiburtina. In città, ci sono incolonnamenti sull'A24 tra la Roma Fiumicino e la via del Mare. Sul fronte delle arterie principali, la tangenziale est tra Tiburtina e Salaria si riempie di rallentamenti, soprattutto in dire

Luceverde Roma Bentrovati sempre intenso il traffico lungo il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Settebagni e Tiburtina e tra Romanina e Appia con tratti anche in carreggiata esterna tra la via Flaminia e via Aurelia tra la Roma Fiumicino e la via del mare e tra Appia e Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dal raccordo anulare in direzione della tangenziale est verso il centro città code per il traffico intenso su via Flaminia tra il viale di Tor di Quinto e su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est altre cose per il traffico intenso sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria in direzione dello Stadio Olimpico traffico con rallentamenti e code lungo la via Pontina tra Pomezia e il raccordo anulare verso Roma

