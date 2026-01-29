Traffico Roma del 29-01-2026 ore 07 | 30

Alle 7.30 di stamattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato. Le auto si muovono a passo d’uomo su diverse arterie principali, tra cui il raccordo anulare, dove si segnalano code tra Casilina e Appia in carreggiata interna e tra Casilina e Tiburtina in quella esterna. La situazione si fa complicata anche su via Flaminia, viale di Tor di Quinto e via Salaria, tra Villa Spada e la tangenziale. La tangenziale est invece è molto trafficata tra Batteria Nomentana e via Salaria, in dire

Luceverde Roma Bentrovati traffico lungo il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia eri in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina allenamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo in direzione della tangenziale est verso il centro città code per il traffico intenso su via Flaminia 3 e viale di Tor di Quinto e su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est altre cose per il traffico intenso sulla tangenziale est tra Batteria Nomentana e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico traffico rallentamenti e code lungo la via Pontina tra Pomezia e il raccordo anulare verso Roma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

