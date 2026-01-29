Traffico Roma del 29-01-2026 ore 07 | 30

Alle 7.30 di stamattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato. Le auto si muovono a passo d’uomo su diverse arterie principali, tra cui il raccordo anulare, dove si segnalano code tra Casilina e Appia in carreggiata interna e tra Casilina e Tiburtina in quella esterna. La situazione si fa complicata anche su via Flaminia, viale di Tor di Quinto e via Salaria, tra Villa Spada e la tangenziale. La tangenziale est invece è molto trafficata tra Batteria Nomentana e via Salaria, in dire

Luceverde Roma Bentrovati traffico lungo il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia eri in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina allenamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo in direzione della tangenziale est verso il centro città code per il traffico intenso su via Flaminia 3 e viale di Tor di Quinto e su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est altre cose per il traffico intenso sulla tangenziale est tra Batteria Nomentana e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico traffico rallentamenti e code lungo la via Pontina tra Pomezia e il raccordo anulare verso Roma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-01-2026 ore 07:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Roma del 07-01-2026 ore 07:30 Il traffico a Roma alle 07:30 del 7 gennaio 2026 presenta diverse criticità. Traffico Roma del 01-01-2026 ore 07:30 Il traffico a Roma questa mattina del 1° gennaio 2026 è moderato, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Modifiche alla viabilità; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato. Traffico Roma del 29-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico lungo il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia eri in carreggiata esterna tra ... romadailynews.it Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull’A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoliLa A1 Roma?Napoli sarà interessata da importanti lavori programmati dal 27 al 29 gennaio 2026, con possibili modifiche al traffico e deviazioni per gli automobilisti. Gli interventi riguardano manuten ... msn.com Allagamenti diffusi bloccano il traffico a Roma: soccorsi in azione per la caduta di un albero ad alto fusto. Un'auto si è ribaltata, mentre la Laurentina cede alla pioggia (VIDEO) - facebook.com facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.