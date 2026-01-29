Traffico Lazio del 29-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico a Roma e in giro per il Lazio resta molto intenso, con code e rallentamenti che si protraggono ormai da diverse ore. L’incidente sulla A1 tra Ceprano e Pontecorvo ha creato disagi per circa un’ora, anche se ora l’autostrada non è più chiusa, ma si formano comunque lunghe file in direzione Napoli. Sulla Roma-Fiumicino, traffico congestionato tra il bivio con la Roma-L’Aquila e la zona Tuscolana, con incolonnamenti anche sulla tangenziale e sul raccordo anulare, dove si registrano code

Luceverde Lazio Buonasera traffico molto intenso in queste ore sulle strade laziali ma cominciamo con segnalare difficoltà solo A1 roma-napoli un incidente ha bloccato per circa un'ora il traffico tra uscita di Ceprano e di Pontecorvo in direzione di Napoli l'autostrada non è più bloccata Tuttavia ci sono incolonnamenti per circa 4 km con tempi di percorrenza stimato in poco più di un'ora strato e lo ricordo quello tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli passiamo a Roma sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra la casa è l'uscita di Castel Giubileo ancora in carreggiata interna ci sono cose traffico molto intenso a partire dalla Nomentana fino all'uscita alla rustica decisamente trafficata anche la carreggiata esterna zona sud abbiamo anche qui incolonnamenti a tratti per diversi chilometri a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana sulla Roma L'Aquila Teramo rallentamenti e code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sul tratto urbano di questa autostrada Abbiamo quello Penso tra la tangenziale Il raccordo verso L'Aquila incolonnamenti e traffico congestionato sulla Tiburtina tra Setteville Tivoli a complicare la situazione un incidente sulla colonna mi tratti a partire dall'uscita Fossignano Vallelata fino ad Aprilia in direzione di Latina poi sulla Nettunense Ci sono code a tratti nelle due direzioni tra Frattocchie Pavona Cecchina e Campoleone Aprilia Campo di Carne Concludiamo con i lavori in programma questa notte sulla diramazione Roma Sud a partire dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra Monte Porzio e il raccordo anulare In quest'ultima direzione per domani mattina alle 5 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-01-2026 ore 17:30

Approfondimenti su Roma Periferie

Alle ore 17:30 del 1° gennaio 2026, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo, in entrambe le direzioni tra Roma Est e Settebagni.

Il traffico nel Lazio del 17 gennaio 2026 presenta alcune criticità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Periferie

Argomenti discussi: Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Lazio e Napoli, stop dal Viminale alla trasferte dei tifosi fino a fine stagione; QUALITÀ DELL’ARIA, NEL REPORT DELL’ARPA DATI IN MIGLIORAMENTO NEL LAZIO.

Traffico Lazio del 29-01-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati Per quanto riguarda il maltempo diramato dalla Protezione Civile allerta gialla per rischio idraulico nei bacini costieri Sud ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio dal raccordo anulare di Roma ... romadailynews.it

Gruppi di tifosi organizzati del Napoli e della Lazio si sono affrontati con mazze, bastoni e altri oggetti contundenti lungo la carreggiata nord, bloccando il traffico per alcuni minuti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. - facebook.com facebook

All’alba #scontri sull’autostrada #A1 tra #ultras del #Napoli, diretti a #Torino, e tifosi della #Lazio di rientro da #Lecce. I due gruppi sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord, tra #Ceprano e #Frosinone, bloccando il traffico per alcuni minuti. Secondo l x.com