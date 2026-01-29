Traffico Lazio del 29-01-2026 ore 09 | 30

Alle prime luci di questa mattina la situazione sulla rete stradale del Lazio resta complicata. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idraulico nei bacini costieri Sud, mentre un veicolo in panne ha causato qualche disagio sull’autosole tra Anagni e Colleferro, in direzione Roma. Intanto, i lavori sulla superstrada Sora-Atina-Cassino continuano fino al 15 marzo e hanno portato alla chiusura della galleria Capodichina, con deviazioni sulla provinciale 259. La situazione rimane sotto controllo

luce verde Lazio Bentrovati Per quanto riguarda il maltempo diramato dalla Protezione Civile allerta gialla per rischio idraulico nei bacini costieri Sud del Lazio l'aniene e i fini del Liri possibili disagi per un veicolo in panne sull'autosole tra Anagni e Colleferro in direzione Roma in provincia di Frosinone lavori fino al 15 marzo sulla superstrada Sora Atina Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore Belmonte Castello le deviazioni sulla provinciale 259 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio cura della C in collaborazione con Roma Capitale

