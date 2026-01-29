Tra Oriente e Occidente con Ramin Bahrami e Ferruccio De Bortoli 30 gennaio al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto

Questa sera al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto si tiene l’evento “Tra Oriente e Occidente” con Ramin Bahrami e Ferruccio De Bortoli. La stagione musicale 20252026 della Fondazione Luigi Bon entra nel vivo, attirando un pubblico curioso di ascoltare musica e dialogo tra culture diverse. La serata promette di essere un momento di musica e confronto, con artisti e ospiti pronti a coinvolgere gli spettatori.

Entra sempre più nel vivo il calendario musicale della stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon. Tra Oriente e Occidente è il titolo del prossimo appuntamento in programma venerdì 30 gennaio alle 20.30 al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto. Per l'occasione il pubblico sarà protagonista di un vero e proprio viaggio musicale, un ponte culturale fra due mondi all'apparenza lontani, guidati dalle note del pianista iraniano naturalizzato italiano Ramin Bahrami, e dalla voce narrante di uno dei giornalisti più autorevoli della scena italiana, Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore.

