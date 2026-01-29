Tra bambù e memoria: in Emilia, un editore ha realizzato un progetto speciale per mantenere una promessa a uno scrittore cieco. A pochi chilometri da Parma, un’area si trasforma in un labirinto di tre chilometri di piante di bambù, un’opera che si staglia nel paesaggio e che porta con sé un significato profondo. Un modo per ricordare e onorare la parola data, creando un legame tra natura e letteratura.

Nella pianura emiliana, a pochi chilometri da Parma, sorge un’opera architettonica che sfida la linearità del paesaggio padano: trecentomila piante di bambù si intrecciano in un dedalo di tre chilometri, costruito per onorare la parola data a un gigante della letteratura mondiale. È il Labirinto della Masone, il più grande labirinto di bambù al mondo, esteso su sette ettari nelle campagne di Fontanellato. La storia inizia nel 1977, quando Franco Maria Ricci, editore, bibliofilo e collezionista d’arte, promise al suo amico Jorge Luis Borges che un giorno avrebbe costruito il labirinto più grande del mondo proprio nella tenuta in cui stavano passeggiando. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Tra bambù e memoria: dove un editore ha mantenuto una promessa ad uno scrittore cieco

