Toscana Giani | Il nono assessore è nella legge nazionale Tomasi Fdi | Contrari ad allargare la giunta e a diritto alla felicità

A Firenze, il presidente della Regione Eugenio Giani ha confermato che il nono assessore entrerà in carica in base alla legge nazionale. La decisione segue l’adeguamento delle regole, che porta gli assessori da otto a nove. La discussione sulla composizione della giunta è ancora aperta, mentre tra le opposizioni si alza qualche voce contraria. Tomasi di Fratelli d’Italia, infatti, si oppone all’idea di allargare la squadra di governo, anche se si parla di una questione formale più che politica.

"Per quello che riguarda l'adeguamento anche da un punto di vista della giunta alle norme nazionali da otto gli assessori diventano nove. Non è niente di più che corrispondere a quello che è un quadro di ordinamento che è previsto dalla legge nazionale". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, durante il dibattito odierno riguardo la modifica statutaria che introduce la possibilità di nominare il nono assessore in Regione. La contrarietà del Centrodestra L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il leader di Fratelli d’Italia, Tomasi, non ha perso tempo e ha commentato subito le parole del presidente Giani.

