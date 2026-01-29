Torna ’Testo’ fra geopolitica e generazioni

Sono tornate a parlare di come le identità di genere e le crisi tra le generazioni si intreccino anche con le tensioni tra paesi. In un dibattito sempre più acceso, si cercano risposte a questioni che coinvolgono sia i giovani che il mondo più ampio, mettendo in luce come le sfide interne influenzino anche la scena internazionale.

Identità di genere, crisi del maschio, rapporti tra generazioni, ma anche le tensioni geopolitiche internazionali. Ecco i temi caldi della quinta edizione del salone 'Testo, come si diventa un libro', dal 27 febbraio al primo marzo alla Stazione Leopolda di Firenze. Al salone, organizzato da Pitti Immagine, esporranno 165 case editrici (23 per la prima volta a questo evento) e sono attesi circa 180 autori da tutto il mondo. Tornerà il professor Stefano Mancuso con una lezione e arriverà Arturo Pérez-Reverte, uno degli scrittori spagnoli più letti (autore, tra gli altri, de Il club di Dumas), per la prima presentazione in Italia de 'Il problema finale' (Settecolori), un omaggio ai maestri del giallo.

