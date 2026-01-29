Torna il Premio Enzo Jannacci a Sanremo 2026 | il riconoscimento del NUOVO IMAIE dedicato alle Nuove Proposte
Torna il Premio Enzo Jannacci a Sanremo, confermato anche per il 2026. Durante il 76° Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio, verrà consegnato il riconoscimento dedicato alle Nuove Proposte. Il premio, istituito nel 2017 da NUOVO IMAIE e dalla famiglia di Jannacci, continua a rappresentare un’attenzione speciale per i giovani artisti emergenti.
Anche quest’anno, nel corso del 76° Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 ), verrà assegnato il Premio Enzo Jannacci, riconoscimento istituito nel 2017 dal NUOVO IMAIE insieme alla famiglia del grande cantautore milanese. Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare la nuova generazione della musica italiana e di sostenere concretamente il percorso di crescita di un giovane talento in gara tra le Nuove Proposte. Il Premio viene conferito ogni anno a uno degli artisti emergenti presenti nella categoria dedicata, selezionati tra i vincitori di Sanremo Giovani e gli artisti scelti da Area Sanremo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
