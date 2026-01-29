Torna il Grande Fratello | è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona Ma il reality meritava un lungo letargo

La casa più famosa della tv torna a far parlare di sé. Mediaset ha annunciato il ritorno del

Torna il Grande Fratello. Quasi certamente ‘Vip’, anche se non è stato specificato da Mediaset. La ripartenza avverrà alla metà di marzo, con Ilary Blasi alla conduzione. “Sarà un’edizione rinnovata nel format - si legge nel comunicato - con ritmi più intensi e una messa in onda di sei settimane”. Un ritorno e, allo stesso tempo, il terzo cambio al timone in meno di un anno, dopo il passaggio di consegne tra Alfonso Signorini e Simona Ventura, che in autunno ha guidato una disastrosa (non per sue colpe) versione tradizionale. Storia di un titolo in crisi da tempo, bollito, stritolato, ammuffito e vittima di un’usura provocata da un’estenuante durata, che ha finito col ridurre sempre di più il numero di appassionati.🔗 Leggi su Today.it

Grande Fratello con Ilary Blasi su Canale 5: ufficiale. Quando torna, cosa cambia nel formatIl Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Quando? La messa in onda della prima puntata della nuova stagione è prevista intorno alla metà di marzo. affaritaliani.it

Il Grande Fratello si farà: Ilary Blasi torna e prende il posto di Alfonso Signorini. Mediaset promette: Approccio nuovo nel rispetto dell’identità del formatMediaset annuncia il ritorno del reality in formato rinnovato, con sei settimane di programmazione e una nuova conduttrice ... ilfattoquotidiano.it

