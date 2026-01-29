Torino segue una vecchietta fino a casa e la fa cadere per strapparle il portafoglio | video lo incastra

La polizia ha identificato l’uomo che a novembre ha aggredito una donna di 92 anni nel quartiere di San Salvario. Lui ha seguito la pensionata fino a casa, l’ha fatta cadere e le ha strappato il portafoglio. Le telecamere e il racconto dettagliato della vittima hanno permesso di incastrarlo. Ora è in manette.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.