Torino segue una vecchietta fino a casa e la fa cadere per strapparle il portafoglio | video lo incastra
La polizia ha identificato l’uomo che a novembre ha aggredito una donna di 92 anni nel quartiere di San Salvario. Lui ha seguito la pensionata fino a casa, l’ha fatta cadere e le ha strappato il portafoglio. Le telecamere e il racconto dettagliato della vittima hanno permesso di incastrarlo. Ora è in manette.
L’aggressione con rapina nel quartiere di San Salvario lo scorso novembre, ora il presunto responsabile è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere e al racconto lucido della vittima di 92 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Torino San Salvario
Tentato scippo in centro: aggrediscono una donna e la fanno cadere per strapparle la borsa
Lite in casa a Salerno, un pugno lo fa cadere e muore: arrestato l’amico, chi sono e la pista della droga
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.
L'Assessore allo Sport del Comune di #Torino Domenico #Carretta, ha risposto alle interpellanze sul futuro dello Stadio Grande Torino: "Bisogna definire un percorso entro l'estate". Segue x.com
Continuano le riprese a Torino del film di Marco Bechis, “Ritorno a Buenos Aires”, coproduzione internazionale Italia e Brasile che vede Adriano Giannini nei panni del protagonista Mariano Guerra. Girato tra Porto Alegre in Brasile e Torino, il film segue le vice - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.