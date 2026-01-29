Questa mattina a Torino, una donna di 92 anni è stata seguita da un uomo mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa al mercato di Piazza Nizza. L’uomo l’ha poi aggredita nell’androne del palazzo, portando via ciò che aveva con sé. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il pedinamento e l’aggressione, mentre gli investigatori cercano di identificare il sospettato, già noto alle forze dell’ordine.

(LaPresse) . Era di ritorno da una passeggiata al mercato rionale di Piazza Nizza l’anziana di novantadue anni che, il 6 novembre scorso, intorno a mezzogiorno, è stata vittima di una rapina da parte di un uomo, già noto ai militari della Stazione di Torino Borgo San Salvario. Da quanto è emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza puntate lungo un tratto di marciapiede di via Nizza, il reo, dopo aver attraversato la carreggiata, avrebbe di colpo cambiato direzione, probabilmente per seguire proprio l’anziana vittima mentre si incamminava verso casa. Ed è stato infatti all’interno dell’androne dell’abitazione della donna che l’autore della rapina ha colpito, sorprendendo la novantaduenne alle spalle, Cina, il premier inglese Starmer a Pechino incontra il presidente Xi Jinping. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, segue anziana per strada e la rapina nell'androne: le immagini del pedinamento

Approfondimenti su Torino rapina

Dopo oltre due mesi di indagini, i carabinieri di Torino hanno arrestato l’uomo responsabile della rapina a un’anziana, avvenuta lo scorso 6 novembre nell’androne di un palazzo di via Nizza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Minaccia la conducente del bus e tenta la rapina a una passeggera: arrestato

Ultime notizie su Torino rapina

Argomenti discussi: San Salvario, segue un'anziana di 92 anni fino alla porta di casa e la rapina: un uomo finisce in manette; Torino, segue una 92enne fino a casa e la rapina: arrestato 57enne; San Salvario, segue un'anziana di 92 anni fino alla porta di casa e la rapina: un uomo finisce in manette [VIDEO]; Segue una 92enne e la rapina nell'androne di casa a Torino, arrestato.

Torino, segue una 92enne fino a casa e la rapina: arrestato 57enneSegue e rapina una 92enne nell’androne di casa a San Salvario. Decisive le telecamere di via Nizza: arrestato un 57enne già detenuto. quotidianopiemontese.it

Segue una 92enne e la rapina nell'androne di casa a Torino, arrestatoHa seguito una donna di 92 anni di ritorno dal mercato di piazza Nizza a Torino e l'ha rapinata nell'androne di casa. Per questo un uomo di 57 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordin ... ansa.it

L'Assessore allo Sport del Comune di #Torino Domenico #Carretta, ha risposto alle interpellanze sul futuro dello Stadio Grande Torino: "Bisogna definire un percorso entro l'estate". Segue x.com

Continuano le riprese a Torino del film di Marco Bechis, “Ritorno a Buenos Aires”, coproduzione internazionale Italia e Brasile che vede Adriano Giannini nei panni del protagonista Mariano Guerra. Girato tra Porto Alegre in Brasile e Torino, il film segue le vice - facebook.com facebook