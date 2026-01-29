Tokyo fan in kimono prima del concerto di Lady Gaga

Prima del concerto di Lady Gaga a Tokyo, alcuni fan hanno deciso di vestirsi con kimono e costumi fatti su misura. Sono arrivati in tantissimi, pronti a vivere un’altra serata di musica e spettacolo. L’atmosfera è calda, e tra le strade già si sente l’attesa per il penultimo show del tour “The Mayhem Ball”.

