tokyo fan in kimono prima del concerto di lady gaga

Prima del concerto di Lady Gaga a Tokyo, alcuni fan hanno deciso di vestirsi con kimono e costumi fatti su misura. Sono arrivati in tantissimi, pronti a vivere un’altra serata di musica e spettacolo. L’atmosfera è calda, e tra le strade già si sente l’attesa per il penultimo show del tour “The Mayhem Ball”.

Fan di Lady Gaga hanno indossato kimono e abiti personalizzati per il penultimo concerto della cantante americana a Tokyo, parte del tour “The Mayhem Ball”. Molti si sono radunati davanti al Tokyo Dome ore prima dello spettacolo. Le quattro date a Tokyo seguono due concerti a Osaka e segnano il ritorno live della star in Giappone dal 2022. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

