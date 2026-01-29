Tokyo fan in kimono prima del concerto di Lady Gaga
Prima del concerto di Lady Gaga a Tokyo, alcuni fan hanno deciso di vestirsi con kimono e costumi fatti su misura. Sono arrivati in tantissimi, pronti a vivere un’altra serata di musica e spettacolo. L’atmosfera è calda, e tra le strade già si sente l’attesa per il penultimo show del tour “The Mayhem Ball”.
Fan di Lady Gaga hanno indossato kimono e abiti personalizzati per il penultimo concerto della cantante americana a Tokyo, parte del tour “The Mayhem Ball”. Molti si sono radunati davanti al Tokyo Dome ore prima dello spettacolo. Le quattro date a Tokyo seguono due concerti a Osaka e segnano il ritorno live della star in Giappone dal 2022. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Tokyo Fan
Lady Gaga ha scelto Aniye Records in occasione della tappa di Tokyo del suo tour mondiale “Mayhem Ball”. La cantante e attrice americana ha indossato una blusa nera trasparente con volant della collezione Primavera / Estate 2026. @ladygaga @aniyerec - facebook.com facebook
