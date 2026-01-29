Tifosi inglesi aggrediti con mazze e spranghe in un pub di Chiaia|VIDEO

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i tifosi inglesi sono stati aggrediti in un pub di Chiaia, pochi minuti dopo la fine della partita Napoli-Chelsea. Uomini con mazze e spranghe hanno scatenato il caos, lasciando il locale sotto shock. La polizia è intervenuta sul posto e ora cerca di identificare i responsabili. Nessuno dei tifosi coinvolti è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha scosso i residenti e i passanti.

Paura nella zona dei baretti di Chiaia, subito dopo la partita di Champions league Napoli - Chelsea, intorno all'una del mattino. Alcuni tifosi della squadra inglese si erano riuniti a festeggiare nel pub Bridge tra brindisi, risate, soddisfazione. È qui che sono stati aggrediti, all'improvviso.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

