Ti uccido professore minaccia un alunno 14enne e lo sbatte al muro | denunciato dai genitori

Un caso eclatante ha scosso una scuola media in provincia di Brindisi, dopo che un professore ha sbattuto al muro uno studente di 14 anni. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Quotidiano di Puglia, l’insegnante avrebbe perso il controllo, urlando una frase intimidatoria e inconfondibile verso il giovane: “Ti uccido”. La vicenda non si è conclusa tra le mura dell’istituto, visto che i genitori della vittima, decisamente turbati e preoccupati per l’incolumità del figlio, hanno scelto di sporgere una denuncia attraverso l’avvocato Antonello Anglani. La narrazione della famiglia ha evidenziato non solo un atteggiamento inadeguato del professore, che è andato ben al di là del dissesto educativo, ma anche un abuso fisico e verbale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

