Ti hanno detto come si è qualificato Mourinho? | Chivu reagisce così

Cristian Chivu ha parlato dopo la vittoria dell’Inter sul Borussia Dortmund. La squadra di Inzaghi ha vinto 2-0, ma non si è qualificata subito agli ottavi di Champions League. Ora i nerazzurri devono affrontare uno dei playoff contro BodoGlimt o Benfica, la squadra di Mourinho. Chivu ha risposto con fermezza alle domande sulla qualificazione, senza nascondere le difficoltà che aspettano l’Inter.

Il meglio della conferenza stampa di Cristian Chivu al termine della vittoria per 2-0 dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund, che non permette ai nerazzurri di qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League: la squadra dell'allenatore romeno dovrà passare dal playoff contro una tra BodoGlimt e il Benfica del suo vecchio mister Mourinho. I portoghesi hanno strappato il pass grazie a un gol all'ultimo minuto del portiere Trubin contro il Real Madrid.

