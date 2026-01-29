The Undertaker ha espresso preoccupazione sul modo in cui il wrestling moderno si presenta ai fan. Durante un’intervista, ha detto di essere in difficoltà con alcuni progetti che mettono troppo in mostra il business, rischiando di perdere la magia dello spettacolo.

The Undertaker ha condiviso le sue preoccupazioni su quanto i contenuti del wrestling moderno stiano sollevando il sipario, ammettendo di avere difficoltà con i progetti che espongono troppo il business ai fan. Parlando nel suo podcast Six Feet Under con Cody Rhodes, il membro della WWE Hall of Famer ha affermato che, sebbene la qualità della produzione di questi progetti sia impressionante, ritiene che l’industria rischi di perdere il suo senso di mistero. “Tutto è meraviglioso, ma dal mio punto di vista e dalla mia prospettiva nel business, non mi piace. Tutti diranno: ‘Oh, mio Dio, è vecchia scuola’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Undertaker: “Sono preoccupato per il wrestling moderno”

Approfondimenti su The Undertaker Wrestling

Il ritiro nel mondo del wrestling rappresenta spesso un momento di grande significato emotivo, simbolo di un percorso concluso e di un addio che lascia il segno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

wait the undertaker #wwe #wrestling #shorts

#wrestling L'Undertaker svela il suo nuovo ruolo nella WWE: The Undertaker potrebbe essersi ritirato dal ring, ma non si è allontanato dalla WWE. Il membro della Hall of Fame ha confermato di aver assunto un nuovo ruolo dietro le quinte, che gli permette di c - facebook.com facebook