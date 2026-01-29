The Undertaker | Sono preoccupato per il wrestling moderno

The Undertaker ha espresso preoccupazione sul modo in cui il wrestling moderno si presenta ai fan. Durante un’intervista, ha detto di essere in difficoltà con alcuni progetti che mettono troppo in mostra il business, rischiando di perdere la magia dello spettacolo.

The Undertaker ha condiviso le sue preoccupazioni su quanto i contenuti del wrestling moderno stiano sollevando il sipario, ammettendo di avere difficoltà con i progetti che espongono troppo il business ai fan. Parlando nel suo podcast Six Feet Under con Cody Rhodes, il membro della WWE Hall of Famer ha affermato che, sebbene la qualità della produzione di questi progetti sia impressionante, ritiene che l’industria rischi di perdere il suo senso di mistero. “Tutto è meraviglioso, ma dal mio punto di vista e dalla mia prospettiva nel business, non mi piace. Tutti diranno: ‘Oh, mio Dio, è vecchia scuola’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

