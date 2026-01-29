THE GIFT La7 Cinema, ore 21.15. Con Cate Blanchett, Keanu Reeves e Hilary Swank. Regia di Sam Raimi. Produzione Usa 2000. Durata: 1 ora e 41 minuti LA TRAMA In una cittadina del profondo Sud una vedova con prole si guadagna da vivere predicendo il futuro ai compaesani. Quando una ragazza scompare la polizia si rivolge per aiuto alla veggente. Che difatti fa trovare la fanciulla. Morta. Il proprietario della casa dove era nascosta viene arrestato e condannato. Ma la medium ha forti sospetti che il vero rapitore non sia lui. PERCHÈ VEDERLO Perché Sam Raimi riesce a mischiare bene i suoi due generi preferiti: il giallo e l'horror. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "The gift", Sam Raimi mischia bene i suoi due generi preferiti

Un nuovo capitolo di Darkman è attualmente in fase di sviluppo, con Sam Raimi coinvolto come produttore attraverso Ghost House Pictures.

