The Beatles | le prime foto delle star nel ruolo dei Fab Four

Barry Keoghan ha pubblicato sui social le prime foto ufficiali delle star nei panni dei Fab Four. Le immagini mostrano i protagonisti dei film di Sam Mendes, ancora in fase di ripresa, e stanno facendo il giro del web. I fan si preparano a vedere i nuovi interpreti delle leggende della musica, mentre l’attesa cresce.

Barry Keoghan ha condiviso sui social i primi scatti ufficiali che mostrano i protagonisti dei film diretti da Sam Mendes nel ruolo degli artisti. Barry Keoghan ha condiviso online le prime foto dell'atteso progetto cinematografico dedicato alla storia dei The Beatles che è diretto da Sam Mendes. I quattro film, prodotti da Sony, racconteranno la storia della band dalla prospettiva di ogni membro e nel cast ci sono anche Paul Mescal, Joseph Quinn e Harris Dickinson. Le foto dei protagonisti dei film sui Beatles Il Liverpool Institute for Performing Arts, istituzione co-fondata da Paul McCartney, ha rivelato il look dei protagonisti dei lungometraggi tramite alcune cartoline. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Beatles: le prime foto delle star nel ruolo dei Fab Four Approfondimenti su The Beatles Prime Foto "The Beatles Legend", i The Beatbox portano la musica dei 'Fab Four' a Forlì The Beatles Anthology: su Disney+ l'essenziale docuserie in cui i Fab Four raccontano la propria storia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su The Beatles Prime Foto Argomenti discussi: Marsiglia, in curva ecco... i Beatles: cosa vuol dire la coreografia. VIDEO; The Beatles Legend: il mito dei Fab Four rivive al Teatro Infinity 1 di Cremona; C’è un prima e un dopo Marracash, e non riguarda solo il rap; 5 cose da vedere in streaming su Prime Video a febbraio 2026. The Beatles: le prime foto delle star nel ruolo dei Fab FourBarry Keoghan ha condiviso sui social i primi scatti ufficiali che mostrano i protagonisti dei film diretti da Sam Mendes nel ruolo degli artisti. movieplayer.it The Beatles, le prime immagini dei Fab Four nei film di Mendes sono… una caccia al tesoro!Il primo materiale promozionale di The Beatles – A Cinematic Event, il progetto di ... msn.com Barry Keoghan è pronto a interpretare Ringo Starr nel progetto di Sam Mendes The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, una serie di quattro film dedicati alla leggendaria band di Liverpool - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.