Testo unico istituzioni industria e cittadini a confronto sulla riforma

Le istituzioni, le aziende farmaceutiche e i cittadini si confrontano sul nuovo testo unico. L’obiettivo è semplificare un sistema normativo molto complesso, per garantire un accesso più rapido ai farmaci. Le sfide sono grandi: da un lato c’è la sostenibilità del sistema, dall’altro l’aumento di malattie croniche legate all’invecchiamento della popolazione. La discussione si concentra su come trovare un equilibrio tra queste esigenze diverse.

(Adnkronos) – Riordinare, razionalizzare e armonizzare un quadro normativo decisamente complesso, rispondendo alle nuove e attuali esigenze di salute e accesso ai farmaci, tenendo conto da un lato della sostenibilità del sistema e dall'altro dell'invecchiamento della popolazione, che vede un aumento dell'incidenza delle malattie croniche. Sono i temi al centro del digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini', promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia, che dà voce ai protagonisti della riforma: Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e promotore del disegno di legge per il nuovo Testo unico della legislazione farmaceutica; Stefano Collatina, presidente Egualia; Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

