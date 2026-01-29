Testo e significato di Berlino la canzone di Ernia dedicata alla sorella che ha spodestato Annalisa in radio

Ernia conquista la vetta delle classifiche con la sua canzone

Ernia è primo in classifica con Berlino, canzone contenuta nel suo ultimo album "Per Soldi e Per Amore" e dedicato alla sorella. Ecco testo e significato del brano primo in radio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Classifica Radio, Ernia spodesta Annalisa e conquista il primo posto con “Berlino”

Nella quarta settimana del 2026, la Classifica Radio di Earone vede un cambio al vertice, con Ernia che conquista il primo posto con “Berlino”, spodestando Annalisa.

Testo e significato di Esibizionista, Annalisa canta la libertà contro un uomo tossico ed è prima in radio

