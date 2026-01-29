Terremoto a Palermo con epicentro Blufi scosse ravvicinate con la più forte di magnitudo 3,7 | tanta paura

Sei scosse di terremoto hanno scosso la provincia di Palermo, tutte con epicentro a Blufi. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3,7, e in molti hanno sentito tremare le case, con paura e preoccupazione. Nessun ferito finora, ma il panico resta tra la gente. Le scosse sono state ravvicinate e continuano a tenere alta l’attenzione delle autorità.

Una serie di scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Palermo, con epicentro nel comune di Blufi. L'evento sismico più intenso, di magnitudo 3.7 della scala Richter si è manifestato a una profondità di 37 chilometri. Nel giro di poche ore si sono susseguite sei scosse. Non si segnalano criticità, ma la popolazione del territorio ha sentito distintamente le scosse più forti rimanendone allarmata. Terremoto in provincia di Palermo Le scosse di terremoto Dopo le scosse, nessun danno a cose o a persone Terremoto sentito distintamente Terremoto in provincia di Palermo La sequenza di scosse di terremoto è stata registrata tra la sera di mercoledì 28 e la mattina di giovedì 29 gennaio 2026 nell'area di Blufi (meno di 1.

