ternana rigori ancora fatali niente finale di coppa italia

La Ternana si ferma ai rigori nella partita di ritorno contro il Potenza. Dopo una gara combattuta e senza reti nei tempi regolamentari, i rossoverdi sbagliano due volte dal dischetto e vengono eliminati dalla Coppa Italia. La squadra di Lucarelli aveva cercato il passaggio del turno, ma alla fine la sorte ha sorriso ai padroni di casa.

POTENZA 0 TERNANA 1 (4-2 d.c.r.) POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Loiacono, Rocchetti (43’ st Maisto); Ghisolfi (43’ st Balzano), Felippe (25’ st Castorani), De Marco; Schimmenti (1’ sts Selleri), Murano (1’ st Anatriello), D’Auria. In panchina: Franchi, Rocco, Camigliano, Ragone, Bachini, Erradi, Bura, Gabriele. All.: De Giorgio. TERNANA (4-3-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Maestrelli (3’ pts Meccariello), Ndrecka; McJannet (17’st Panico), Majer (34’ st Kerrigan), Vallocchia; Garetto (10’ sts Tripi); Leonardi (17’ st Dubickas), Pettinari (17’ st Proietti). In panchina: Morlupo, Pagliari, Bruti, Martella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

