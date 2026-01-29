Ternana rigori ancora fatali Niente finale di Coppa Italia

La Ternana si ferma ai rigori nella partita di ritorno contro il Potenza. Dopo una gara combattuta e senza reti nei tempi regolamentari, i rossoverdi sbagliano due volte dal dischetto e vengono eliminati dalla Coppa Italia. La squadra di Lucarelli aveva cercato il passaggio del turno, ma alla fine la sorte ha sorriso ai padroni di casa.

POTENZA 0 TERNANA 1 (4-2 d.c.r.) POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Loiacono, Rocchetti (43’ st Maisto); Ghisolfi (43’ st Balzano), Felippe (25’ st Castorani), De Marco; Schimmenti (1’ sts Selleri), Murano (1’ st Anatriello), D’Auria. In panchina: Franchi, Rocco, Camigliano, Ragone, Bachini, Erradi, Bura, Gabriele. All.: De Giorgio. TERNANA (4-3-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Maestrelli (3’ pts Meccariello), Ndrecka; McJannet (17’st Panico), Majer (34’ st Kerrigan), Vallocchia; Garetto (10’ sts Tripi); Leonardi (17’ st Dubickas), Pettinari (17’ st Proietti). In panchina: Morlupo, Pagliari, Bruti, Martella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana rigori ancora fatali. Niente finale di Coppa Italia Approfondimenti su Ternana CoppaItalia Bologna Inter 2-1 (dcr): rigori fatali per i nerazzurri. In finale ci vanno gli emiliani Perché Osimhen è stato sostituito appena prima dei rigori fatali alla Nigeria in Coppa d’Africa Durante la semifinale della Coppa d'Africa tra Nigeria e Marocco, Victor Osimhen è stato sostituito poco prima dei rigori decisivi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ternana CoppaItalia Argomenti discussi: Ternana, rigori ancora fatali: in finale va il Potenza; Rigori ancora fatali per la Ternana: in finale di Coppa Italia ci va il Potenza; Ternana rigori ancora fatali. Niente finale di Coppa Italia; Potenza-Ternana 4-3 dopo i calci di rigore: ancora i fatali i rigori per le Fere. Rigori ancora fatali per la Ternana: in finale di Coppa Italia ci va il Potenzadi Mattia Farinacci Fatali per la Ternana – ancora una volta – i calci di rigore. Dopo una battaglia durata 120 minuti le Fere sono troppo imprecise dagli undici metri e sono costrette ad arrendersi a ... umbria24.it RIVIVI – COPPA ITALIA, POTENZA-TERNANA 0-1: i Lucani vincono la lotteria dei rigori e accedono in finaleBenvenuti nella webcronaca di Potenza- Ternana, semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Si gioca al Viviani di Potenza, fischio d'inizio alle ore 18. ternananews.it La Boreale vince la sua prima Coppa Italia Eccellenza grazie al penalty decisivo di Andrea Petrini Un finale da eroe che non è passato inosservato. "Che giocatore Petrini!" è stato il commento di Nicolò Zaniolo. Un importante attestato di stima per chiudere - facebook.com facebook . @seriecofficial | Coppa Italia Regionale, Potenza e Latina in finale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.