Il Terminal Container di Ravenna chiude il 2025 con risultati positivi. Nonostante le tensioni geopolitiche, i traffici sono aumentati rispetto all’anno precedente. Il presidente di TCR, Giannantonio Mingozzi, parla di volumi in crescita e di possibilità importanti per il futuro. I numeri dimostrano che, anche in periodi difficili, il porto continua a svilupparsi.

Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR, come si è chiuso il 2025? "Pur in una situazione geopolitica complicata, i traffici 2025 sono cresciuti rispetto al precedente anno, anzi possiamo dire che è il migliore risultato degli ultimi anni, con 200.000 teus raggiunti. Un importante contributo lo hanno dato le acquisizioni di due servizi marittimi che già scalavano Ravenna, ma che in TCR hanno trovato un terminal specializzato che gli ha permesso di crescere in termini di volume (Cma Cgm e Cosco). Senza dimenticare anche la crescita delle altre compagnie di navigazione, quelle storiche e fidelizzate in TCR come Msc, Maersk, Borchard e Zim. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terminal Container Ravenna: "Ci sono importanti possibilità di crescita dei volumi"

