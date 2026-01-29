Tennis
È iniziato il tabellone finale del torneo nazionale Open al Circolo Tennis Cesena. Sono scesi in campo i primi giocatori, con partite che promettono spettacolo e tensione. Gli appassionati si radunano sui campi, pronti a vedere chi si aggiudicherà il titolo.
E’ partito il tabellone finale nel torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Cesena, abbinato al trofeo ’Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico’ e dotato di 1.500 euro di montepremi. Negli impianti di via Veneto, sono parsi subito in bella evidenza nel main-draw due giovani talenti del Tc Viserba, Jacopo Emanuele Riccardi, che si è qualificato dal primo tabellone e poi ha battuto Flavio Bocci, e il bellariese Samuel Zannoni che invece ha vinto facilmente il primo set per poi beneficiare del ritiro di Matteo Sabbatini. Intanto si è qualificato per il tabellone finale il ravennate Alessandro Dragoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
