A Pisa, le strade del centro si riempiono di festa per i dieci anni di Pani e Tulipani. I negozi si vestono di colori vivaci, e tra le botteghe torna l’odore di una volta, quello che fa riaffiorare ricordi e risveglia l’appetito. La città celebra un’attività che, in un decennio, è diventata punto di riferimento per chi cerca prodotti genuini e un’atmosfera autentica.

Pisa, 29 gennaio 2026 – L’odore delle botteghe di una volta, i colori che scaldano il cuore e scatenano non soltanto l’appetito, ma anche ricordi ed emozioni. Pani e Tulipani in via Benedetto Croce, lo scorso 23 gennaio, ha tagliato il traguardo dei dieci di attività: la bottega dal 2016 è guidata da Maria Giovannini, supportata nella missione quotidiana di soddisfare i tantissimi clienti da un’intera famiglia. “10 anni di passione! Guardandomi indietro vedo un decennio di sfide e di grandi vittorie – è il commento della titolare del negozio - Tra il viavai dei giovani studenti della via e i tanti volti diventati amici, porto nel cuore solo bellezza e gratitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tempo di celebrazioni per Pani e Tulipani: 10 anni di bontà in centro

Approfondimenti su Pisa Centenario

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pisa Centenario

Argomenti discussi: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: iniziate le celebrazioni nella chiesa di San Pio X; Città di Castellanza : San Giulio 2026: dieci giorni di eventi per celebrare il patrono; Bardi: ricordare unisce e ci rende più liberi; I Giochi sono un tempo di grazia profezia e condivisione.

Tempo di celebrazioni per Pani e Tulipani: 10 anni di bontà in centroPisa, 29 gennaio 2026 – L’odore delle botteghe di una volta, i colori che scaldano il cuore e scatenano non soltanto l’appetito, ma anche ricordi ed emozioni. Pani e Tulipani in via Benedetto Croce, l ... lanazione.it

Inizia un lungo anno di celebrazioni e eventi per gli 800 anni del transito di San FrancescoSi è ufficialmente aperto il Centenario della morte di San Francesco. Grande festa in Umbria, in Italia, in ogni parte. Dalla Cappella del Transito ad Assisi, luogo degli ultimi istanti terreni di Fra ... acistampa.com

Scarica il foglietto delle celebrazioni liturgiche di domenica 18 gennaio 2026: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. - facebook.com facebook