Tempesta Kristin fa 5 morti in Portogallo venti a 178 km h | quando arriva in Italia

In Portogallo, la tempesta Kristin ha portato morte e distruzione. Venti a 178 kmh hanno abbattuto alberi, causato allagamenti e provocato la morte di cinque persone. Le autorità stanno cercando di gestire l’emergenza, mentre il maltempo si sposta verso l’Italia. La paura cresce tra chi teme che la situazione possa peggiorare nelle prossime ore.

Il Portogallo sta vivendo ore drammatiche sotto la furia della tempesta Kristin, un sistema depressionario che ha già causato un bilancio tragico di almeno 5 vittime. La tempesta, descritta dalle autorità governative come un evento climatico estremo, ha raggiunto le coste atlantiche del paese nella notte tra martedì e mercoledì, portando con sé una devastazione senza precedenti. Le raffiche di vento hanno raggiunto e superato i 170 chilometri orar i nelle zone centrali e settentrionali del Portogallo, con il picco massimo registrato presso la base aerea di Monte Real a Leiria, dove sono stati misurati venti di 178 chilometri orari prima che l’apparecchiatura di monitoraggio venisse completamente distrutta dalla furia degli elementi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Due tempeste, Joseph e Kristin, stanno investendo la penisola iberica.

La tempesta Kristin ha attraversato il Portogallo nella notte, portando morte e distruzione.

