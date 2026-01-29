Team Usa la quantità di bagagli per Milano Cortina è impressionante

Il Team Usa si sta preparando per i Giochi Olimpici di Milano Cortina e la spedizione americana si presenta molto ampia. Sono tanti gli atleti pronti a sfidarsi sulle piste e a portare a casa il maggior numero di medaglie. La quantità di bagagli trasportati è impressionante, segno di una squadra pronta a tutto. I primi atleti sono già in viaggio e il clima tra gli americani è di grande attesa.

Team Usa si prepara per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina e la spedizione a stelle e strisce si preannuncia ricchissima, non solo per i tanti campioni che andranno alla conquista delle medaglie. Sul profilo Instagram della squadra statunitense è stato pubblicato un video con tutti i bagagli che verranno spediti in direzione Italia, tra borsoni, scarpe e attrezzature di ogni genere.

