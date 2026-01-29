Te ne intendi di ippica? Il video su Allegri che sta andando virale grazie all’AI

Nei social sta girando un video divertente che mostra Allegri nei panni di un fantino. Il video, realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, sta facendo il giro del web e sta attirando l’attenzione di molti appassionati di ippica e calcio. In pochi giorni, ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, lasciando tutti sorpresi per la capacità di combinare il mondo dello sport con un tocco di comicità.

E tu, te ne intendi di ippica? Nei social, in questi giorni, sta spopolando un video molto simpatico legato all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e alla sua famosa filosofia del 'Corto Muso'. Allegri, si sa, è un forte appassionato di ippica, tanto da avere anche una sua scuderia: l'Alma Racing. Nel video sottostante, generato grazie all'intelligenza artificiale, si può ben notare un Max Allegri nelle vesti di fantino. Il video spiega brevemente la filosofia di gioco di Allegri: "Nell'ippica basta mettere il musetto davanti, non c'è bisogno che vinci di cento: musetto davanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Te ne intendi di ippica? Il video su Allegri che sta andando virale grazie all’AI Approfondimenti su Allegri Ippica La storia di Camila, che diventa virale su TikTok grazie ai video creati con le vecchie foto ritrovate nei cellulari dimenticati della mamma, giornalista di moda Durante un trasloco, Camila Larrain riscopre vecchi telefoni della madre, giornalista di moda, pieni di foto d’epoca. Zelensky da Londra a Bruxelles: né morale, né legale cedere territori alla Russia. Trump: l'Europa sta andando in una brutta direzione Il panorama geopolitico europeo e internazionale si confronta con le recenti dichiarazioni e incontri di leader come Zelensky e Trump. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Allegri Ippica Argomenti discussi: WhatsApp: abbonamento per rimuovere la pubblicità, ecco quanto vogliono farti pagare; Fabregas e una lezione che arriva anche dalla comunicazione: Como non è Firenze, da noi c'è pazienza. Maignan che in tv si dice deluso per il pareggio e Modric che ammette che la Roma ha dominato (con la faccia di chi si chiede: ma dove sono capitato) La totale, voluta, sistematica rinuncia al gioco di Allegri ha spaccato in due il mondo Milan: da una parte c x.com ` Max Allegri ha espresso il suo concetto in conferenza stampa: "Una partita puoi vincerla anche senza qualità… ma nel campionato vince chi ha qualità costante! Poi ci sono le partite sporche… quelle che devi portare a c - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.