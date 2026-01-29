Tanto lavoro per il giudice sportivoDefinite le avversarie di Atletic e Original negli ottavi di Coppa di Seconda | Villa d’Oro e Bardi Calci schiaffi insulti e tifosi intemperanti Pioggia di multe e squalifiche nei dilettanti

Il giudice sportivo si trova a dover gestire un vero e proprio lavoro extra dopo le partite di ieri. Per gli ottavi di finale della Coppa di Seconda categoria, Atletic Progetto Montagna e Original Celtic Bhoys hanno ufficializzato gli avversari: Villa d’Oro e Bardi. Intanto, sugli spalti sono scoppiati incidenti con calci, schiaffi e insulti tra i tifosi più accesi. Le autorità hanno già applicato multe salate e squalifiche, mentre le partite si sono svolte in un clima di forte tensione.

Conoscono i propri avversari Atletic Progetto Montagna e Original Celtic Bhoys per la fase regionale della Coppa Emilia di Seconda categoria. Negli ottavi di finale di mercoledì 11 febbraio (ore 20.30) i bismantovini ospiteranno i modenesi della Villa d’Oro, mentre i biancoverdi dovranno affrontare la lunga trasferta sull’Appennino parmense contro il Bardi; in caso di parità al 90’ si procederà direttamente coi calci di rigore. Invece Puianello e Plaza dovranno attendere lunedì quando verranno effettuati i sorteggi per la Coppa di Terza categoria con primo turno della fase regionale sempre fissato per l’11 febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tanto lavoro per il giudice sportivo.Definite le avversarie di Atletic e Original negli ottavi di Coppa di Seconda: Villa d’Oro e Bardi. Calci, schiaffi, insulti e tifosi intemperanti . Pioggia di multe e squalifiche nei dilettanti Approfondimenti su Coppa Emilia Giudice Sportivo, poche squalifiche ma valanga di multe: tutte le decisioni del turno Insulti, schiaffi e tifosi minacciosi: tante squalifiche dopo il derby Aurora Viterbo-Bagnaia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Coppa Emilia Argomenti discussi: Trova la tua passione, un consiglio pericoloso che diamo ai giovani; Stress e burnout: per il 63,6%, automazione e AI diminuiscono il carico di lavoro; Intervista a Marco Maddi: Gli Internazionali saranno un importante banco di prova; Pizzeria Poppi Tanto lavoro durante le feste. Tanto lavoro per il giudice sportivo.Definite le avversarie di Atletic e Original negli ottavi di Coppa di Seconda: Villa d’Oro e Bardi. Calci, schiaffi, insulti e tifosi ...Conoscono i propri avversari Atletic Progetto Montagna e Original Celtic Bhoys per la fase regionale della Coppa Emilia di ... sport.quotidiano.net Lavoro Fortitudo, tanta palestra per correreLa Fortitudo non vuole più fermarsi. Tanto lavoro in palestra e poco riposo, la Flats Service continuerà a lavorare e con intensità anche durante questi giorni di festa per preparare al meglio quelli ... ilrestodelcarlino.it Giornata di sorrisi, auguri speciali e tanto tanto lavoro x.com Giornata di sorrisi, auguri speciali e tanto tanto lavoro - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.