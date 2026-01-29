Tagli a scuola i numeri dei sindacati | Si perdono due istituti e 30 tra collaboratori e docenti

I sindacati tornano a protestare contro i tagli alle scuole nel Ferrarese. Secondo le loro stime, si rischia di perdere due istituti e di mettere in difficoltà circa 30 tra docenti e collaboratori scolastici. I rappresentanti dei sindacati si sono confrontati con le istituzioni locali per cercare di fermare questa riduzione e chiedono interventi immediati. La questione tiene banco da settimane e ora si fa sentire anche la voce di chi lavora ogni giorno nelle scuole.

Dimensionamento scolastico, intervengono i sindacati. Ad alzare la voce sul tema per quanto riguarda il territorio e gli istituti del Ferrarese sono Mauro Santi (Flc Cgil), Anna Cavallini (Cisl Scuola), Paolo Accardo (Uil Scuola Rua), Valentina Cervi (Federazione Gilda Unams), Maria Giovanna.

