Ella Purnell interpreta Rhiannon, una ragazza tranquilla e timida che si ritrova coinvolta in un percorso oscuro e complicato sulla rabbia adolescenziale. La storia si sviluppa tra momenti di tensione e situazioni ironiche, portando la protagonista a confrontarsi con se stessa e con le sue emozioni più profonde, fino a scoprire conseguenze che non si aspettava.

In una storia contorta e subdola sulla rabbia adolescenziale, Ella Purnell interpreta Rhiannon: una ragazza tranquilla e timida che intraprende un viaggio oscuro, comico e intricato alla scoperta di se stessa, con conseguenze letali. Rhiannon Lewis non fa una grande impressione: le persone le.

