Sustained gunfire loud blasts heard in Niger’s capital

Questa mattina a Niamey si sono sentiti spari continui e forti esplosioni nei pressi dell’aeroporto internazionale. Testimoni riferiscono di un’operazione in corso, ma ancora nessuna conferma ufficiale sui motivi di questa forte presenza di armi. La zona è sotto sorveglianza e la gente è invitata a restare lontana.

NIAMEY, Jan 29 (Reuters) - Sustained gunfire and loud blasts were heard early on Thursday near Niamey International Airport in Niger, according to a Reuters witness. The heavy gunfire, which began nearly an hour earlier, was ongoing as of 0012 GMT, the witness said. A video shared on social media platform X appeared to show the city’s night skyline illuminated by gunfire, though Reuters has not independently verified the footage. A spokesperson for Niger’s military government, which seized power in a July 2023 coup, was not immediately available for comment. NIAMEY, 29 gennaio (Reuters) - Secondo un testimone della Reuters, giovedì si sono uditi forti spari e forti esplosioni nei pressi dell’aeroporto internazionale di Niamey, in Niger. 🔗 Leggi su Internazionale.it

In Niger, un attacco jihadista ha causato la morte di un prefetto e della sua famiglia, bruciati vivi.

