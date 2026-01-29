Supplenze 2026 da interpello | ecco gli avvisi delle scuole

Le scuole italiane stanno iniziando a inviare gli avvisi per le supplenze del 2026. La procedura di interpello, già annunciata dall’OM n. 882024, sarà attivata quando le graduatorie si esauriranno. In pratica, si cercano insegnanti disponibili solo dopo aver esaurito tutte le altre candidature. La macchina delle supplenze si mette in moto, ma ancora non ci sono date ufficiali né tempistiche precise. Le scuole si preparano a gestire questa fase, sperando di coprire tutte le cattedre prima dell’inizio dell’anno

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

