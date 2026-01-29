Supermercati e discount più apprezzati anche a Como | la nuova classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha pubblicato la sua classifica annuale sui supermercati e discount più apprezzati in Italia, incluso Como. Le analisi mostrano quali catene sono più amate dai clienti locali, con alcune sorprese rispetto agli anni passati. La ricerca si basa su sondaggi e valutazioni reali, dando un quadro chiaro di quali negozi i comaschi preferiscono per fare la spesa.

Nei supermercati e nei discount dove fanno la spesa ogni giorno anche i comaschi, cambiano alcune posizioni e arrivano novità interessanti ai vertici della classifica Altroconsumo 2026 Come ogni anno Altroconsumo ha passato al vaglio le principali catene della grande distribuzione per capire quali siano quelle che conquistano di più i consumatori italiani. L’indagine 2026 si basa sulle risposte di oltre 22mila persone, chiamate a valutare aspetti molto concreti della spesa quotidiana: prezzi, qualità dei prodotti, comfort dei punti vendita, tempi di attesa alle casse, sconti e promozioni. Una classifica che riguarda da vicino anche Como e provincia.🔗 Leggi su Quicomo.it

Altroconsumo, principale organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha pubblicato nel 2026 la classifica dei supermercati e discount più apprezzati nel paese.

